"Crysis" kommt nun doch nicht mehr im Sommer als Remaster. Foto: Crytek

Crysis ist vielen als Grafikwunder in Erinnerung, das aktuelle Hardware vor Jahren in die Knie zwang. Nun hätte in Bälde ein Remaster des Shooters erscheinen sollen. Nachdem ein Trailer vorab ins Netz entwischte und die Reaktionen nicht allzu gut ausfielen, wurde das Game nun auf unbestimmte Zeit verschoben. In einem längeren Twitter-Posting wurde die Verzögerung angekündigt und gesagt, dass man diese nütze, um den Erwartungen gerecht zu werden.

Enttäuschte Reaktionen

Der entwischte Trailer soll laut Crytek authentisch sein. Man habe sich bei der Frankfurter Spieleschmiede die Reaktionen angesehen und deswegen die Maßnahme ergriffen. In den Kommentaren zeigten sich User angesichts der Grafik enttäuscht. Manche sprachen sogar von einem Downgrade gegenüber dem Original aus dem Jahr 2007. Entwischt ist der Trailer für die Xbox One. Wie das Spiel auf der Nintendo Switch aussieht, ist offen.

Damals ein Grafikwunder

Die Grafik von Crysis war zum damaligen Release ein absoluter Meilenstein. Bis heute hält sich rund um neue Hardware das Meme "But can it run Crysis?". Crytek wollte noch heuer einen Remaster für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch bringen. Dafür wurden überarbeitete Texturen und Effekte versprochen. Auch softwarebasiertes Raytracing sollte zum Einsatz kommen. Ob das Game nun noch 2020 erscheint, ist offen. (red, 2.7.2020)