Karin Kneissl, hier beim Kniefall vor Wladimir Putin, war von Dezember 2017 bis Juni 2019 Österreichs Außenministerin. Foto: screenshot/ RT

Wien – Der frühere Kabinettschef der ehemaligen, von der FPÖ nominierten Außenministerin Karin Kneissl, Gregor Kössler, ist neuer politischer Direktor im Außenministerium. Kössler war zuletzt auch Kabinettschef von Kneissls Nachfolger Alexander Schallenberg (ÖVP) und ist nun die Nummer drei im Außenamt.

Kössler folgt auf Alexander Marschik, der als österreichischer UN-Botschafter nach New York gewechselt ist. Der Leiter der Sektion II (Bilaterale Angelegenheiten) ist der dritthöchste Funktionsträger im Ministerium. Über dem politischen Direktor stehen nur Außenminister Schallenberg und Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal.

Neuer Kabinettschef Schallenbergs wird Thomas Oberreiter, der bisher die Stabsstelle Strategie im Außenministerium leitete. Schallenberg hatte Kössler als Kabinettschef von seiner Vorgängerin Kneissl übernommen, die diesen im März 2019 – wenige Wochen vor ihrem Ibiza-bedingten Sturz als Ministerin – in ihr Team geholt hatte.

Der Berufsdiplomat war zuvor bereits Kabinettschef von Außenstaatssekretär Hans Winkler (2007–2008) und dem Bosnien-Beauftragten Wolfgang Petritsch (1999–2002). Von 2012 bis Anfang 2019 war er österreichischer Missionsleiter in Saudi-Arabien.

Als Botschafter im Jemen mitakkreditiert, war Kössler zum Jahreswechsel 2012/13 auch führend in die Bemühungen zur Freilassung des dort entführten Salzburgers Dominik N. involviert. Dieser war nach monatelanger Geiselhaft freigekommen, wobei Berichte über Lösegeldzahlungen vom damaligen Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP) dementiert wurden.

Das Außenministerium gab am Mittwoch auch die Besetzung weiterer Leitungsfunktionen bekannt. Demnach übernimmt die bisherige Botschafterin in Slowenien, Sigrid Berka, die Leitung der Sektion VI (Administrative Sektion). Der Ehemann von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Michael Rendi, soll in dieser Sektion die Gruppe "Infrastruktur" (VI.A) leiten. Bernhard Wrabetz wurde zum stellvertretenden Leiter der Sektion VII (Entwicklung) ernannt. (red, APA, 2.7.2020)