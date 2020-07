Am Donnerstag erfolgte auf der Festspielbühne in Mörbisch der Startschuss zur neuen TV-Show "Österreich dreht am Rad". Dabei geht es bis 10. Juli quer durch Österreich über 1.500 Kilometer zur Festspielbühne nach Bregenz.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl, die Intendanten Daniel Serafin und Peter Edelmann, die Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel sowie die Radprofis Max Kuen, Matthias Krizek und Matthias Brändle sorgten unter anderem für den der Show, die täglich Live auf https://k19.at sowie auf eurosport.de mit zahlreichen Interviews und touristischen Einspielern zu sehen ist.

Bei "Österreich dreht am Rad" steht täglich ein anderer Ort in Österreich im Mittelpunkt. Mehr als 100 Protagonisten aus Sport und Kultur wirken auf und abseits des Rades mit. Das geplante Programm der Seefestspiele in Mörbisch wurde wegen der Corona-Krise heuer abgesagt und durch ein Freiluftkino auf der Seebühne ab dem 7. August 2020 ersetzt.

Die schnellste Zeit beim 3,9 Kilometer langen Einzelzeitfahren mit 100 Höhenmetern erzielte am Donnerstag Matthias Brändle aus Vorarlberg von der WorldTour-Mannschaft Israel Cycling Academy: "Erstmals freut es mich, dass die Veranstalter hier etwas tolles für den Radsport machen und die Community wieder zusammenbringen. Der erste Formtest ist geglückt, auch wenn ich bei dieser Flachland-Challenge das Flachland vermisst habe", sagte der ehemalige Stundenweltrekordhalter.