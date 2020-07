Sie soll Jeffrey Epstein dabei geholfen haben, minderjährige Mädchen in die Prostitution zu drängen. Nun wurde Maxwell laut Medienberichten in den USA verhaftet

Ghislaine Maxwell wurde verhaftet. Foto: UNTV/Handout via REUTERS

Ghislaine Maxwell, die mutmaßliche Komplizin des mittlerweile verstorbenen Geschäftsmanns Jeffrey Epstein, ist laut mehreren Medienberichten am Donnerstag verhaftet worden. NBC New York beruft sich dabei auf zwei FBI-Quellen. Demnach wurde die Britin Donnerstagfrüh in der US-Stadt Bedford (New Hampshire) festgenommen. Sie soll noch am selben Tag erstmals vor Gericht erscheinen.

Maxwell ist eine ehemalige Freundin Epsteins und soll den Multimillionär jahrzehntelang begleitet haben. Der einschlägig vorbestrafte US-Amerikaner hat sich 2019 in Untersuchungshaft das Leben genommen. Ihm wurde vorgeworfen, dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Maxwell soll ihn dabei unterstützt haben, die Mädchen anzulocken. (red, 2.7.2020)