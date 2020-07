Das Halbfinale zwischen Austria und Altach findet am 8. Juli in der Generali-Arena statt

Wien – Der TSV Hartberg wird das Rückspiel im Play-off-Finale der Fußball-Bundesliga zu Hause bestreiten. Die Entscheidung der Steirer gab die Liga am Donnerstag bekannt. Hartberg trifft in den Duellen um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation am 11. (17.00 Uhr) und 15. Juli (20.30 Uhr) auf den Sieger des Halbfinales zwischen der Wiener Austria und dem SCR Altach.

Das Halbfinale wird in einer Partie am kommenden Mittwoch (8. Juli, 20.30 Uhr) in der Heimstätte der Austria entschieden. (APA; 2.7.2020)