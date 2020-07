Konkret, Too Young to Die, Train to Busan, Universum History, Columbo, Willkommen bei den Rileys – dazu die Radiotipps

Sehen ihre Beziehung einer großen Belastungsprobe ausgesetzt: Laura (Julia Jentsch, li.) und Karsten (Sebastian Hülk) in "Auf einmal", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Emre Erkman

18.30 MAGAZIN

Konkret: Teures Studieren – Finanzierung unter der Lupe Mit dem "Fund of Excellence" gibt es seit kurzem eine neue Art der Studienfinanzierung. Was hat es damit auf sich? Bis 18.51, ORF 2

20.15 PSYCHODRAMA

Auf einmal (D/NL 2016, Asli Özge) Bankberater Karsten (Sebastian Hülk) schmeißt eine Party, bei der er Anna kennenlernt. Nach deren plötzlichem Tod ist er mit einer Klage wegen fahrlässiger Tötung konfrontiert. Was ist tatsächlich passiert? Dem spannenden ersten deutschsprachigen Kinofilm der aus Istanbul stammenden Regisseurin Asli Özge gelingt auch ein stimmiges Porträt fataler Kleinstadtmentalität. Bis 22.00, Arte

20.15 KABARETT

Sommerkabarett: Omar Sarsam Der Arzt und Kabarettist gewährt in seinem Programm Herzarlarm Einsichten in seine Arbeitswelten. Bis 21.20, ORF 1

22.00 MUSIKDOKU

Too Young To Die: Karen Carpenter – Sehnsucht nach dem Leben Mit ihrem Bruder Richard schrieb sich Karen Carpenter als The Carpenters in die Popgeschichte ein. 1983 starb die Sängerin und Schlagzeugerin im Alter von nur 32 Jahren an den Folgen jahrelanger Magersucht. Too Young To Die versucht einen Blick hinter die Fassaden eines Popphänomens zu werfen. Bis 22.55, Arte

22.20 VIRUS-THRILLER

Train to Busan (Busan-haeng, COR 2016, Yeon Sang-ho) Mit einem Hochgeschwindigkeitszug macht sich ein Vater auf den Weg von Seoul nach Busan, um das Familienleben wieder in Ordnung zu bringen. Mit an Bord: Zombies, die ihre Umgebung mit einem bösartigen Virus infizieren. Yeon Sang-hos rasanter, höchst unterhaltsamer Thriller kann auch als sozialer Kommentar (nicht nur) auf das heute Südkorea verstanden werden. Bis 0.35, RTL 2

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Formel 1 der Antike – Wagenrennen im Alten Rom Wagenrennen im Alten Rom sind uns durch Monumentalfilme wie Ben Hur als antike Spektakelkultur bekannt. Universum History wirft einen Blick auf die einst beliebtesten

"Rö mischen Spiele", die für viele die einzige Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs bedeuteten. Bis 23.20, ORF_2

0.15 KRIMI

Columbo – Mord mit der linken Hand (Death Lends a Hand, USA 1971, Bernard L. Kowalski) Ein Privatdetektiv versucht, die Frau eines Medienmoguls zu erpressen – mit tödlichem Ausgang. In dieser von Columbo-Aficionados hochgeschätzten Folge der ersten Staffel ist der legendäre Charakterdarsteller Ray Milland mit an Bord.

Bis 1.25, ORF 2

0.25 DRAMA

Willkommen bei den Rileys (GB/USA 2010, Jake Scott) James Gandolfini als Vaterfigur und Kristen Stewart als Prostituierte, die es zu "retten" gilt, laufen gleichermaßen zur Höchstform auf. Bis 2.05, MDR