Selbst wenn es heuer in den Sommerferien keine Urlaube in der Ferne geben wird: Mit diesen Spielen und Büchern bringen wir dich in andere Welten.

BUCHTIPPS: Andrea Kromoser, familienlektuere.at & Ursula Tichy, buchstart.at

#universum #wir #alle



Nord-Süd-Verlag

Egal wo du heuer deinen Urlaub verbringst, du bist immer hier: auf unserer Erde. Der Künstler Oliver Jeffers beschreibt in diesem großartigen Bilderbuch, wie unsere Welt, das Universum und wir Menschen funktionieren – mit Zahlen, Fakten und vielen Infos. Es geht um nichts Geringeres als um die faszinierende Vielfalt des Lebens.

Mit eindrücklichen Bildern und klaren Worten gibt er Orientierung und erinnert uns an einen achtsamen Umgang damit: "Sei nett und pass gut auf die Erde auf. Sie ist alles, was wir haben." Ein Vorlesebuch der besonderen Art. (Ursula Tichy)

Oliver Jeffers, "Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde". Aus dem Englischen übersetzt von Anna Schaub. € 17,50 / 48 Seiten.

Nord-Süd-Verlag, Zürich 2018. Für alle





#zucchini #bikini

Tyrolia-Verlag

"Flaniern" und "Weltspaziern" sind seltene Wörter. Für uns klingen sie nach Sommer und Ferien! "Flaniern" heißt gemütlich irgendwo entlangschlendern. "Weltspaziern" ist ein erfundenes Wort. Was das wohl bedeutet? In diesem Gedichtebuch von Elisabeth Steinkellner, für das der Illustrator Michael Roher fantastische Bilder zum Lachen und Nachdenken gezeichnet hat, sind viele solche Begriffe versteckt.

Einige Gedichte sind kurze Geschichten, andere erzählen von Momenten beim Weltspaziern. "Oh hibbeldu, oh schribbelmuh / es wrummt so haffaloh!" (Andrea Kromoser)

Elisabeth Steinkellner, Michael Roher, "Vom Flaniern und Weltspaziern". € 16,95 / 112 Seiten. Tyrolia, Innsbruck 2019.

Ab 7 Jahren





#ferien #freude #comic

Beltz & Gelberg

Toni erzählt uns in diesem entzückenden Comic von ganz besonderen Sommerferien. Zu Beginn erfährt er, dass es dieses Jahr nicht ans Meer gehen soll. Er ist bitter enttäuscht. Toni versucht vergeblich, seine Mutter zu überzeugen. Schließlich nimmt er sein Schicksal selbst in die Hand und gewinnt bei einem Preisausschreiben einen Urlaub im Berghotel Tannenblick. Dieses entpuppt sich jedoch als Reinfall. Daher lässt sich das sympathische Mutter-Sohn-Team etwas einfallen, und wir lesen von ihrer Suche nach den perfekten

Ferien mit Happy End. (Ursula Tichy)

Philip Waechter, "Toni will ans Meer". € 15,40 / 67 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2020.

Ab 6 Jahren

Hier kannst du dir ein Kapitel des Comics anschauen. Beltz Verlagsgruppe

GAMES: Daniel Koller

Feinde lauern im Dunkeln

Bei "Minecraft" sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit würfelförmigen Blöcken kannst du dich in dieser 3D-Welt vollständig austoben. Ein Ziel gibt es bei "Minecraft" nicht.

Du entdeckst Höhlen, baust Rohstoffe ab und kämpfst gegen Monster. Dabei spielen der Aufbau von Gebäuden und das Crafting eine wichtige Rolle. Im Laufe der Zeit lernst du nämlich, größere Bauwerke zu errichten und bessere Werkzeuge zu erschaffen. Die Spielewelt, in der du dich befindest, ist im Grunde unendlich groß und weist unterschiedliche Gebiete auf. So kannst du tags oder nachts Wüsten, Berge und Wälder erkunden. Aber Achtung: Bei Dunkelheit bekommst du es mit Gegnern zu tun. (Konsolen, Smartphones und PC)





Auf Rettungsmission für Prinzessin Zelda

Das Game "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Als Link musst du eine offene Welt durchreisen und Prinzessin Zelda retten. Auf deiner Reise triffst du immer wieder auf Gegner und Verbündete. Bei Kämpfen und auch Rätseln musst du dein Geschick beweisen. Dabei bist du nicht nur mit Pfeil und Bogen oder einem Schwert ausgerüstet, sondern kannst auch auf besondere Fähigkeiten zurückgreifen.

In dieser wunderschönen Spielewelt hat man sich auch nach Wochen noch nicht sattgespielt. (Nintendo Switch, Wii U)





In der dunklen Höhlenwelt auf Schatzsuche

Bei "Spelunky" wirst du zum Höhlenforscher, der sich auf Schatzsuche begibt. Jedes Level ist bei diesem Spiel anders und bringt neue Herausforderungen mit sich. So musst du dich in immer wieder neu generierten Höhlen und Tempeln mit Fallen, Explosionen und Monstern herumschlagen, um den Schatz zu finden. Wie du ein Level angehst, ist dir überlassen. Du kannst kämpfen oder friedlich durch die Tunnel der dunklen Spielewelten hüpfen – übrigens auch gemeinsam mit Freunden. (Konsolen und PC)