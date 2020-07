In dieser Galerie: 2 Bilder Das Match lief nicht nach den Vorstellungen von Mourinho und seinen Spurs. Foto: EPA/Michael Regan/NMC/Pool Mit dem 3:0 durch Oliver McBurnie (li) war das Spiel entschieden. Foto: AFP/ OLI SCARFF

Sheffield – Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Europapokal-Plätze in der englischen Premier League gepatzt. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho unterlag bei Aufsteiger Sheffield United mit 1:3 (0:1) und rutschte auf den neunten Platz ab – das Überraschungsteam aus Sheffield kletterte an den Spurs vorbei auf Rang sieben, der die Teilnahme an der Europa League bedeuten würde.

Der norwegische Nationalspieler Sander Berge (31.), Lys Mousset (69.) und Oliver McBurnie (84.) erzielten die Treffer für die Blades an der altehrwürdigen Bramall Lane. Der vermeintliche zwischenzeitliche 1:1-Ausgleichstreffer von Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane (33.) wurde wegen eines Handspiels zuvor von Lucas Moura nach Videobeweis zurückgenommen – in der Schlussphase gelang Kane (90.) dann nur noch Ergebniskosmetik. (sid, 2.7.2020)