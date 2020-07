Was ist diese Woche in der Welt passiert? Wir haben interessante Neuigkeiten für dich zusammengefasst

Illustration: Marie Jecel

In der Arktis herrscht Badewetter

In der Arktis, also im Gebiet rund um den Nordpol, ist es so kalt wie sonst fast nirgendwo auf der Welt. Dort liegt die russische Stadt Werchojansk. Vor über hundert Jahren wurde dort die niedrigste Temperatur aller bewohnten Orte der Welt gemessen: minus 67,8 Grad. Wenn man dort ein warmes Glas Wasser in die Luft schüttet, gefriert es noch in der Luft.

Vor zwei Wochen war es in diesem Gebiet so warm wie noch nie in der Arktis. Forscher haben dort unglaubliche 38 Grad gemessen. Das ist so warm, dass du mit Badehose herumlaufen könntest und trotzdem schwitzen würdest!

Die Forscher glauben, dass die Hitze mit dem Klimawandel zusammenhängt. Weil viel Kohle und Öl verbrannt wird, erwärmt sich die Erde ja weltweit um etwa zwei Grad. An manchen Orten ist diese Erwärmung aber stärker als an anderen.

Illustration: Marie Jecel

Viel Müll wird einfach achtlos weggeworfen

Müll gehört in den Mistkübel – ist doch klar, oder? Für manche Menschen leider nicht. 4500 Tonnen Mist werden in Österreich einfach weggeworfen, vor allem auf Straßen. Das ist so viel, wie in fast 350 Müllautos passt. Das hat das Umweltamt herausgefunden.

Wenn man seinen Mist achtlos wegwirft oder liegenlässt, nennt man das Littering, englisch für Vermüllung. Am häufigsten weggeworfen werden Zigarettenstummeln und Plastikflaschen. Außerdem landet viel, was eigentlich in den Biomüll gehört, in der schwarzen Restmülltonne. Was dort hineinkommt, wird meistens verbrannt. Dabei könnte man aus dem Biomüll super Kompost herstellen, ein natürlicher Dünger für Pflanzen.

Außerdem hat das Amt viel Essen im Müll gefunden, das eigentlich noch nicht schlecht war. Das ist eine ziemliche Verschwendung, weil es viel Arbeit, Geld und Energie kostet, das Essen herzustellen.

Illustration: Marie Jecel

Im Wiener Zoo wurde ein Luchs geboren

Die Luchse im Tiergarten Schönbrunn haben Nachwuchs bekommen: Am 27. Mai ist ein Junges auf die Welt gekommen. Die Mutter hat das Luchsbaby in den ersten Wochen in einer Hütte mit Muttermilch großgezogen. Jetzt geht das Junge bereits auf Erkundungstour durch das Waldgehege und will bald jagen. Momentan schläft es aber noch viel und kuschelt oft mit der Mutter.

Eigentlich waren Luchse in Österreich ausgerottet. Vor rund 50 Jahren hat man begonnen, Luchse wieder anzusiedeln. Jetzt leben etwa 39 Luchse in der Wildnis.

Illustration: Marie Jecel

Für Kinder gibt es eine Gratis-Grippeimpfung ohne Spritze

Meistens ist die Grippe harmlos: Du fühlst dich müde, hast vielleicht Halsweh, Husten oder Kopfschmerzen, aber wirst bald wieder gesund. Manchmal kann die Grippe aber sehr gefährlich sein. Vor allem für Menschen, die alt sind oder schon bestimmte Krankheiten haben, gilt: Mit der Grippe ist nicht zu spaßen.

Deshalb ist es wichtig, dass sich viele Menschen gegen Grippe impfen lassen, um sich selbst zu schützen und keine anderen Menschen anzustecken. Bisher tun das nur wenige. Oft gibt es nicht genügend Impfungen.

Damit sich mehr Menschen impfen lassen, wird die Grippeimpfung für Kinder und Jugendliche nun gratis sein. Das hat die Regierung beschlossen. Vor Spritzen brauchst du aber keine Angst zu haben! Kinder können mit einem Spray, also ohne Nadel geimpft werden. (pp, 3.7.2020)