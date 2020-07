In den vergangen Tagen kam es zu mehreren Unwettern, wie gestern im südlichen Niederösterreich oder am 1. Juli in Graz. Foto: APA

Ein Unwetter hat am Donnerstagabend zahlreiche Schäden im Bezirk Neunkirchen verursacht. Nach Angaben von Bezirkskommandant Josef Huber sorgte eine regionale Gewitterzelle für überflutete Keller und Hangrutschungen. Rund 200 Mitglieder von 23 Feuerwehren standen bis in die Nachtstunden im Einsatz, für Freitagvormittag waren Aufräumungsarbeiten geplant.

Am stärksten betroffen war Huber zufolge der Ort Dörfles in der Gemeinde Willendorf, wo "riesige Wassermassen" registriert wurden. In einer Senke in der Nähe eines Reitstalls wurden mehrere Häuser überflutet. Das Wasser sei in diesem Bereich "mit leistungsstarken Pumpen" beseitigt worden, sagte Huber.

Die B26 war von Sieding (Gemeinde Ternitz) bis Puchberg wegen mehrerer Hangrutschungen vorübergehend nicht passierbar. Wie auch Medien berichteten, beseitigte die Straßenmeisterei mit Baggern das Geröll von der Fahrbahn. Gesperrt war auch die Schneebergbahn. "Das war eine Sicherheitsmaßnahme, aufgrund der Regenmassen musste die Strecke beobachtet werden", betonte Huber. (APA, 3.7.2020)