Cyberdefense soll auf 250 Personen aufgestockt werden. Die Verteidigungsministerin kündigte in einer Pressekonferenz ihre konkreten Reformpläne für das Bundesheer in den kommenden drei Jahren an

Nach der Aufregung rund um ein Hintergrundgespräch zu ihrem geplanten Bundesheerumbau lud Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag mit Generalstabschef Robert Brieger zu einer hochoffiziellen Pressekonferenz, um ihren "Leitfaden für eine moderne Landesverteidigung" zu verkünden – Letztere stand ja bekanntlich kurz zur Disposition.

Doch ab sofort will sich Tanner in den kommenden drei Jahren vielmehr auf konkrete Reformen konzentrieren, damit das Militär den aktuellen Bedrohungen besser entgegentreten kann, denn: Mittlerweile gibt es hierzulande an die fünfzig Cyberangriffe am Tag, doch der Kalte Krieg sei mittlerweile seit drei Jahrzehnten vorbei, dazu kämen neue Krisenfälle, siehe Corona-Misere, Migrationsandrang und Naturkatastrophen.

Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit Generalstabschef Robert Brieger am Freitag: Ab sofort wird klar kommuniziert. Foto: APA / Robert Jaeger

Zunächst räumte Tanner erneut ein, dass die Kommunikation in den vergangenen Tagen "diskussionswürdig" und "nicht optimal" war – das sei nicht das gewesen, was sich "das Bundesheer und die Soldaten verdient haben". Selbstverständlich werde sich das Bundesheer auch hinkünftig allen verfassungsmäßigen Aufgaben widmen, stellte sie klar. Danach sprach die Verteidigungsministerin in auffallend ruhigem Ton über ihre Pläne (siehe Infobox unten).

Bessere Ausstattung für Freiwillige

Neben dem Fokus auf Cyberdefense will sich Tanner unter anderem auch um die Stärkung der Truppe kümmern: Zwei Tauglichkeitstufen für die Grundwehrdiener (voll- und teiltauglich) sollen ab kommendem Jahr 2.000 bis 3.000 mehr junge Männer in den Militärdienst bringen. Für die Stärkung der Miliz, die im Zuge der Corona-Krise erstmals mobilisiert wurde, habe sie als ersten Schritt zusätzliche Mittel in der Höhe von 200 Millionen Euro aufbringen können, die unter anderem für deren bessere Ausstattung sorgen sollen.

Generalstabschef Brieger betonte, angesichts der anvisierten Pläne gelte es nun für seinen Stab, die entsprechenden Ableitungen zu treffen. Die neue Risikoanalyse für Österreich in den nächsten zehn Jahren sei schon sehr weit fortgeschritten, obwohl man – siehe Pandemie – auch andere "strategische Schocks" nie ausschließen könne. Auch er versprach Transparenz beim weiteren Vorgehen, konkret für die Planungen bis Jahresende – und zwar für die Bevölkerung, die Wehrsprecher der Parteien, die Medien und natürlich die Mitarbeiter des Bundesheeres, um ihnen Sorgen rund um ihre Existenzen zu nehmen.

Wo die Landesverteidigung nun in der Prioritätenliste stehe? Dazu Tanner: "Ich hätte nie gedacht, dass man so viel über eine Selbstverständlichkeit diskutieren kann." Und Brieger ergänzte: Ein "Fähigkeitskern" werde für konventionelle wie hybride Bedrohungen freilich erhalten bleiben, denn: "Wer verteidigen kann, kann auch helfen. Wer nur helfen kann, kann nicht verteidigen." (Nina Weißensteiner, 3.7.2020)