Sommer, Sonne, Meer: Viele sehnen sich nach einem Urlaub am Strand. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Das endlose Rauschen der Wellen am Strand, Sandburgen bauen, Muscheln sammeln, die salzige Luft einatmen und auf der Strandliege in den Tag hineinträumen – all das kann man diesen Sommer wieder erleben, wenn man möchte. Die Grenzen zu beliebten Urlaubsländern wie Italien, Kroatien und Griechenland stehen für Österreicherinnen und Österreicher offen.

Allerdings wird vom Außenministerium vor nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten, und die Einreise ist, je nach Land, mit unterschiedlichen Auflagen verbunden. Soll man es nun also trotzdem wagen und den wohlverdienten Urlaub in diesem Jahr am Meer verbringen? Dazu gehen die Meinungen im Forum auseinander.

Stimmen aus dem Forum

Wie halten Sie es dieses Jahr mit dem Urlaub am Meer?

Haben Sie bereits gebucht, haben Sie einen gebuchten Urlaub storniert? Was können Sie von der Atmosphäre vor Ort berichten? Welche Bedenken haben Sie? Teilen Sie Ihre Überlegungen im Forum! (aan, 7.7.2020)