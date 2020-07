So soll es aussehen: Das Galaxy Note 20 Ultra. Foto: Samsung

Das zweite Halbjahr des Samsung-Jahres gehört üblicherweise der Note-Reihe. Und so soll denn auch bereits in den kommenden Wochen das Note 20 vorgestellt werden. Details zur Hardwareausstattung waren bereits in den vergangenen Monaten nach und nach durchgesickert, jetzt gibt es aber auch erstmals einen visuellen Eindruck.

Vertauscht

Auf der russischen Webseite von Samsung ist dem auf Leaks spezialisierten Ishan Agarwal ein Gerät aufgefallen, das mit keinem der offiziell verfügbaren Smartphones des Unternehmens zusammenpasst. Was dort aus ungeklärten Gründen als Galaxy Note 8 vorübergehend ausgegeben wurde, passt hingegen perfekt zu dem, was bisher über das Note 20 – oder genauer gesagt das Note 20 Ultra – öffentlich geworden ist.

Zu sehen ist dabei ein ganz in der Farbausführung Kupfer gehaltenes Gerät, das nicht zuletzt durch einen ziemlich großen Kameraaufbau hervorsticht. Dieser soll neben einer Hauptkamera mit 108 Megapixel auch wieder eine Telefotokamera mit Periskop enthalten, wie es schon beim S20 Ultra der Fall ist. Auch eine Ultraweitwinkelkamera ist wieder geplant. Optisch fällt vor allem auf, dass alle Kameras nun von einem ebenfalls in Bronze gehalten Ring umfasst werden, dies wohl um den Look zu vereinheitlichen. Ebenfalls auf dem Bild erkennbar ist jenes Ausstattungsmerkmal, der das Note von anderen Geräten abhebt: Der S-Pen.

Riesig

Andere Details waren wie gesagt bereits zuvor durchgesickert. So soll das Note 20 Ultra einen 6,9 Zoll großen 120-Hz-Bildschirm mit einer Auflösung von 3.040 x 1.440 Pixel bieten. An der Vorderseite gibt es wieder einen kleinen, kreisförmigen Ausschnitt für die Frontkamera.

Wann das Note 20 Ultra – und sein kleinerer Bruder das Note 20 – offiziell enthüllt werden, ist derzeit noch unklar. Eine offizielle Einladung zu einem Launch-Event gibt es jedenfalls noch nicht. Dieser wird üblicherweise im August abgehalten, angesichts der Coronakrise kann es aber natürlich sein, dass es heuer zu Verschiebungen kommt. (red, 03.07.2020)