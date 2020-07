TMC-Gründer Gerhard Turcsanyi beim 30-Jahr-Fest der von ihm gegründeten Mediaberatung im Frühsommer 2019. Foto: TMC

Gerhard Turcsanyi, die Branche prägender Media-Berater und Gründer von The Media Consultants, ist mit 80 am 26. Juni gestorben.

Media-Legende Turcsanyi gründete 1968 den Branchenverband Forum Mediaplanung mit, er war damals bei Kreativagenturen für Mediaberatung verantwortlich. Seine eigene, in den 1980ern gegründete Mediaberatung hieß schlicht nach ihm Turcsanyi Media Consulting. Inzwischen wurde daraus The Media Consultants und gehört Markus Hartl, den Turcsanyi 1994 an Bord geholt hat.

Joachim Feher, Geschäftsführer der RMS Austria, würdigte Turcsanyi 2019 beim 30-Jahr-Jubiläum der TMC so: "Bei TMC wirkt die Legende Gerhard Turcsanyi. Er hat Österreichs Mediabranche in vielerlei Hinsicht geprägt – als Media-Maniac, der stets neugierig war und Dinge voranbringen wollte."

Gerhard Turscanyi selbst erklärte damals: "Eines darf man in der Mediaplanung nie vergessen: Der Konsument ist der Souverän, nach ihm hat sich die Planung zu richten. Er lässt sich nicht manipulieren, obwohl das viele heute glauben." (fid, 3.7.2020)