Ubisoft versucht es nun auch mit einem Battle-Royale-Game und hat Hyper Scape enthüllt. Wann das Spiel konkret erscheint, lässt der Hersteller offen. Vorgestellt wurde der Titel, indem bekannte Streamer und YouTuber vorab Zugang erhielten und es vor laufender Kamera spielten. Dies führte auch dazu, dass Hyper Scape kurzzeitig zum größten Game auf Twitch avancierte. Wie viel und ob überhaupt Geld floss, ist bislang unbekannt.

Zuschauen und Key erhalten

Ubisoft bietet Zugang für das Spiel wie es auch schon Riot Games mit Valorant getan hat. Man muss bei Streams zuschauen, um einen Key zu erhalten. Rund 60.000 Zuschauer weist das Spiel auf Twitch auf – bei Valorant waren es noch hunderttausende. Offenbar ist das Interesse an einem weiteren Battle-Royale-Mitstreiter also geringer. Allerdings soll das Spiel mit vielen eigenen Ideen punkten und kein Trittbrettfahrer sein.

Simulation in einer Simulation

So spielt Hyper Scape in einem futuristischen Setting. Angesiedelt ist das Game im Jahr 2054, in dem Menschen vor der Realität flüchten. Diese Simulation spielt sich gänzlich in einer Stadt ab. Diese besteht aus Wolkenkratzern, begehbaren Häusern und offenen Plätzen. Bei bisherigen Ablegern ist es so, dass auf einen Wechsel zwischen Stadt und Land gesetzt wird. Hier tanzt Hyper Scape aus der Reihe.

Spezialfähigkeiten und eine Krone

Ferner bringt Ubisoft Battle-Royale-Ableger neue Mechanismen mit sich. So kann es bei dem Spiel prinzipiell Überlebende geben, da am Ende des Games eine Krone zu erobern ist. Hat man diese für 45 Sekunden lang inne, gewinnt man. Spieler können zudem Hacks einsammeln. Dazu zählen Unsichtbarkeit, Rüstung, Minen und Heilung. Neun unterschiedliche Arten gibt es. Jeder Spieler kann zwei Hacks und zwei Waffen tragen.

Ein Geist als Retter in der Not

Hyper Scape lässt Waffen und Spezialfähigkeiten zudem kombinieren. Ferner ist es so, dass man bei einem Abschuss noch Teil des Spiels ist und als Geist die Gegend ausspähen und vor Gegnern warnen kann. Bei einem Abschuss eines Feindes kann man zudem ein eigenes Teammitglied wiederbeleben. Zuletzt ist es auch so, dass kein Kreis das Spielfeld verkleinert, sondern immer weitere Sektoren verschwinden.

Ubisoft legt Fokus auf Live-Streaming

Ubisoft will laut Gamestar.de einen Fokus auf Streaming setzen. So wird man dafür belohnt, wenn man sich live auf Twitch zeigt. Der Battle Pass wird etwa aufgewertet, wenn man vor anderen spielt. Zuschauer können zudem von Streamern selbst ins Spiel eingeladen werden. Zudem haben sie Einfluss auf die Geschehnisse: Mittels Votings können sie etwa Einfluss auf die Schwerkraft nehmen oder Heilungspakete erscheinen lassen.

Innovative Konzepte, aber...

Der Tenor vieler ausgewählter Spieler ist, dass Hyper Scape durchaus innovative Konzepte mit sich bringt und ein äußerst schneller und intensiver Shooter ist. Allerdings versucht sich Ubisoft in einem äußerst kompetitiven Umfeld. Guten Battle-Royale gibt es nämlich bereits in Form von Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Fortnite: Battle Royale und auch PUBG. Ob man sich in diesem gesättigten Genre behaupten kann, ist offen. (dk, 3.7.2020)