Hätte Rapid das Spruchband umgehend nach Kenntnisnahme beseitigt, wäre man ungeschoren davon gekommen.

Wien – Das Ethikkomitee der Fußball-Bundesliga hat wegen des im Rahmen der Meisterschaftspartie Rapid vs. Hartberg angebrachten sexistischen Spruchbandes eine Geldbuße in Höhe von 20.000 Euro verhängt. 15.000 werden allerdings bis Ende Juni 2021 bedingt nachgesehen. Das wurde am Freitag in Anwesenheit von Vertretern des SK Rapid beschlossen.

Das Ethikkomitee begründet seine Entscheidung insbesondere damit, dass es die Vereinsverantwortlichen der Grün-Weißen unterlassen haben, das im Widerspruch zu den im Leitbild der Bundesliga festgelegten Werte stehende Spruchband unmittelbar nach Kenntnisnahme zu beseitigen.

Bei der Bemessung der Geldbuße war zu berücksichtigen, dass sich Rapid öffentlich von dem Inhalt des Spruchbandes distanziert und bereits Maßnahmen zur Verhinderung derartiger Vorkommnisse für die Zukunft in die Wege geleitet hat. (red, 3.7.2020)