Corona-Tagesüberblick

2.300 Menschen in Niederösterreich in Quarantäne, Lockdown in Lissabon

Die EU gibt grünes Licht für Remdesivir. Die Corona-Krise spitzt sich in den USA zu, die WHO warnt vor steigenden Zahlen in Europa. Die Corona-Updates des Tages im Überblick