Eines der Postings des nigerianischen Instagram-Stars. Foto: Screenshot/WebStandard

Kein nigerianischer Prinz, sondern ein nigerianischer Influencer namens Raymond Abbas wurde kürzlich in Dubai verhaftet. Der Mann mit rund 2,4 Millionen Follower auf Instagram soll seine Follower um Millionen betrogen haben. Der Schaden soll sich auf circa 431 Millionen Dollar belaufen. Vorgeworfen wird dem 38-jährigen Mann Kreditkartendiebstahl.

Mit Prahlerei Opfer angelockt

Die Masche sah wie gefolgt aus: Auf Instagram prahlte Abbas unter seinem Nutzernamen "Hushpuppi" mit Luxusgütern. Er selbst soll sein Vermögen durch Immobilien angehäuft haben – so zumindest die offizielle Beschreibung auf seinem Konto. Die auf Instagram gezeigten Luxusautos, Privatjets und Nobelkleidung half dabei, Opfer anzulocken.

37 Millionen Dollar Bargeld

Diese wurden dann nämlich auf Fake-Websites von bekannten Unternehmen weitergeleitet, um dort ihre Kreditkartendaten anzugeben. Das FBI und Interpol konnten in der Wohnung des Mannes in Dubai bei einem Einsatz 37 Millionen Dollar Bargeld sicherstellen. Abbas soll nicht allein, sondern mit mehreren Komplizen zusammengearbeitet haben. Bei den Behörden hieß die Operation intern "Fox Hunt 2".

Durch Protzerei aufgeflogen

Der Instagram-Account des Nigerianers sorgte letztlich auch dafür, dass die Männer auffliegen. So konnten FBI und Interpol den Mann aufgrund seiner prahlerischen Fotos überhaupt erst aufspüren. Auf den 38-Jährigen kommt in den USA, Europa und Nigeria nun eine Klage wegen Betrug zu. Bereits länger wurde in den sozialen Netzwerken gefragt, woher er das ganze Geld denn habe.

"Niemals aufgeben"

Unter den Postings des Influencers finden sich tausende User, die dem Mann nacheiferten. Mittlerweile sind die Beiträge allerdings ins Negative umgeschlagen und viele machen sich über den verhafteten Nigerianer lustig. Der Mann selbst soll die Fotos veröffentlicht haben, um seine Gefolgschaft anzuspornen, damit diese "niemals aufgeben". (red, 3.7.2020)