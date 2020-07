Coronavirus

Coronafälle auch in oberösterreichischen Schlachthöfen

Zwölf Infizierte in drei Großbetrieben in den Bezirken Ried, Wels-Land und im Bezirk Braunau. In Österreich wurden am Sonntag 115 Neuinfektionen registriert: die Corona-Updates des Tages im Überblick