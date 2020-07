David Oyelowo in Ava DuVernays sehenswertem Politdrama "Selma" über Martin Luther Kings Kampf gegen Rassismus, 23.00 Uhr, 3sat. Foto: AP Photo / Paramount Pictures, Atsushi Nishijima

7.30 ALLE DA?

Kasperl & Strolchi: Perlen für die Großmutti Oma hat Geburtstag, die Vorbereitungen sind voll im Gange. Simsi übt für seinen Zauberauftritt, der Briefträger bringt ein Telegramm, Hami Hami sein Geschenk und die Blumenfee eine wertvolle Perlenkette. Als Zauberer Zewises von der Perlenkette erfährt, lockt er alle weg und stiehlt die Kette. Jetzt sind Kasperl und seine Freunde gefragt. Wir ahnen, unser Held wird es schon richten. Bis 7.55, ORF 1

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Corona war auch in der Bürgersendung das bestimmende Thema. In der letzten Sendung vor der Sommerpause zieht Peter Resetarits mit den Volksanwälten Zwischenbilanz. Bis 18.57, ORF 2

19.30 LEBEN ANDERSWO

Fischer von heute: Thailand – Die verschwundene Welt der Seenomaden Die Doku zeigt das Leben einer Fischerfamilie in der Andamanensee, sie gehört zum Stamm der Moken. Seit Jahrtausenden fischen die Moken auf ihre überlieferte Art und Weise. Sie tauchen mit dem Speer nach Fischen bis in 40 Meter Tiefe. Früher lebten sie in ihren Booten auf dem Wasser und zogen von Insel zu Insel. Inzwischen verbieten ihnen die Gesetze des Nationalparks das Nomadendasein. Bis 20.15, Arte

20.15 BURGENLANDLER

Landkrimi: Kreuz des Südens(Ö 2014, Barbara Eder) Der Polizist Tommy (Andreas Lust) kehrt nach einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz in seine Heimat zurück. Die ländliche Idylle endet nach einem Unfall im Zirkus abrupt. Einer der besseren Fälle der Reihe, dank Barbara Eder. Der Regisseurin gelingt es, mit dem Einsatz von Laiendarstellern den typisch burgenländischen Ton einzufangen. Man achte auf die "Kopftüchlmafia"! Bis 21.50, ORF 1

22.00 KRIMI

Tatort: Passion Heute steht eine alte Tatort-Folge aus dem Jahr 1999 auf dem Programm, das Drehbuch dazu schrieb Felix Mitterer. Der Wiener Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) macht Urlaub in einem Tiroler Kaff. Dort finden gerade Passionsspiele statt, schon am ersten Tag entdeckt er einen Toten: Der Sohn des Bürgermeisters wurde ans Kreuz genagelt. Die Kommissarin Roxane Aschenwald, die in dem Ort aufgewachsen ist, nimmt die Ermittlungen auf, schon bald wird Roxane (Sophie Rois) von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bis 23.30, ORF 1

22.25 KORRUPTE POLIZISTEN

Das Gesetz der Ehre (Pride and Glory, USA 2008, Gavin O’Connor) In New York werden vier Polizisten erschossen, Ray Tierney ermittelt in diesem brutalen Mordfall. Dabei entdeckt er, dass sein Schwager Jimmy und andere Kollegen von der Polizei Geschäfte mit der Drogenmafia betreiben. Ray will gemeinsam mit seinem Bruder die Wahrheit ans Licht bringen, selbst wenn sie damit ihre eigene Familie ruinieren. Düsterer Cop-Thriller mit Ed Norton und Colin Farrell. Bis 0.25, Servus TV

23.00 BÜRGERRECHTSDRAMA

Selma (USA 2014, Ava DuVernay) Noch Mitte der 60er-Jahre wird Schwarzen im Süden der USA immer wieder die Wahlregistrierung verweigert, Martin Luther King brach aus Protest mit Gleichgesinnten in Alabama zum Marsch von Montgomery nach Selma auf. Ava DuVernay bringt den Freiheitskampf als atmosphärisch dichtes Historiendrama näher. Bis 0.55, 3sat

23.10UNBEWOHNBAR

Oblivion (USA 2013, Joseph Kosinski) Wir schreiben das Jahr 2077: Die Erde ist durch einen Krieg mit Außerirdischen unbewohnbar geworden. Überlebende wurden umgesiedelt. Nur Drohnen und einige Techniker sollen hier auf der Erde den Abbau wichtiger Ressourcen überwachen. Einer von ihnen ist Jack (Tom Cruise), seine Aufgabe ist es, Kraftwerke vor Angriffen zu schützen und gegebenenfalls zu reparieren. Bis 1.25, Puls 4