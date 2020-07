Foto: gepa/hpybet

Wals-Siezenheim/Linz – Der FC Liefering und der SV Horn haben am Freitag zum Auftakt der 26. Runde in der 2. Fußball-Liga Siege eingefahren. Die Lieferinger kamen gegen Austria Lustenau zu einem Heim-4:2 und festigten damit Rang drei, die Waldviertler stießen mit einem 3:1 bei Blau Weiß Linz an die neunte Stelle vor.

Die Lustenauer gingen gegen Liefering durch Ronivaldo (4.) und Daniel Tiefenbach (49.) zweimal in Führung, am Ende hatten aber die Gastgeber dank Nicolas Seiwald (23.), Luka Sucic (70., 72.) und Csaba Bukta (93.) das bessere Ende für sich. In Linz trafen Benjamin Redzic (27.) und Patrick Monteiro (54., 55.) für die Horner, Stefano Surdanovic gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (32.). (APA, 3.7.2020)

Ergebnisse Zweite Liga – 26. Runde:

Freitag

FC Liefering – Austria Lustenau 4:2 (1:1) Tore: Seiwald (23.), Sucic (70., 72.), Bukta (93.) bzw. Ronivaldo (4.), Tiefenbach (49.)

Blau Weiß Linz – SV Horn 1:3 (1:1) Tore: Surdanovic (32.) bzw. Redzic (27.), Monteiro (54., 55.)

Vorwärts Steyr – SV Ried 20:25 Uhr

Samstag

FC Dornbirn – SV Lafnitz 15.00 Uhr

Austria Klagenfurt – FC Juniors OÖ 20.25 Uhr

Sonntag

Young Violets Austria Wien – GAK 10.30 Uhr

SKU Amstetten – FAC Wien 20.25 Uhr

Dienstag

Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck 18.30 Uhr