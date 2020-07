Foto: Orbit

M. R. Carey: "The Book of Koli"

Haben eigentlich irgendjemandem die Orks leid getan, die auf Nimmerwiedersehen in dem mobilen Wald vor Helms Klamm verschwunden sind? Nun, vielleicht fühlen die Leser ja mit ihren eigenen Artgenossen mehr mit. M. R. Carey, der uns einst mit dem Zombie-Pilz aus "The Girl With All the Gifts" das Gruseln gelehrt hat, liefert hier eine weitere Coming-of-Age-Geschichte ab. Schauplatz ist eine Zukunft, in der gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere die Dörfer der letzten Menschen belagern. Denen stellt sich nun ein jugendlicher Held entgegen, "unterstützt" von einem skurrilen Helferlein: einem Super-iPod, der voller unnützem Wissen über die untergegangene Popkultur steckt.

Mehr