Auf der großen Leinwand und im Theater ist die britische Schauspiel-Ikone Judi Dench schon lange Zeit ein Star, erst seit kurzem sorgt die 85-Jährige auch im Internet für Aufmerksamkeit. Während des Corona-Lockdowns erschien sie in zahlreichen Tiktok-Videos ihres Enkels Sam Williams und ist zu einer Sensation auf der Kurzvideo-Plattform geworden.

Über eine Million Klicks sammelten die Videos mit Judi Dench

Spaß beim Einstudieren



In einem Gespräch mit Channel 4 News erzählte Dench über ihre Leidenschaft für das Theater und die Sorge über die Branche während der Coronakrise. Als sie auf ihre Auftritte im weitaus moderneren Medium Tiktok angesprochen wurde, meinte Dench, dass ihre Partizipation in den Kurzvideos ihr das Leben gerettet habe.

Von Tiktok wisse die 85-jährige Schauspielerin kaum etwas, ihr Enkel lasse sich die Ideen einfallen. Mit den Tänzen und kurzen Comedy-Sketches sei er streng gewesen und habe sie auf Trab gehalten. "Ich musste all diese Bewegungen proben", scherzte Dench, "ich glaube nicht, dass man sowas von Natur aus beherrscht."

Erdrückender Lockdown



Die Aussichts- und Planlosigkeit sei das was Dench während des Lockdowns beklemmte. "Man wacht auf und fragt sich, welcher Tag es ist, und dann fragt man sich, welches Datum es ist und manchmal welches Monat", sagte die Britin. Um etwas zu finden, womit sich die Zeit vertreiben lässt, werde sie kreativ. Etwa möchte sie alle Sonette von Shakespeare lernen – von den 154 habe sie erst 9 geschafft. "Ich habe ein bisschen gemalt, mich mit Freunden unterhalten und meine Tiktoks geprobt", so die Schauspiel-Ikone. Am Anfang habe ihr Enkel sie noch zu den Videos gezwungen, nun hoffe sie jedoch noch öfter in seinen Tiktoks auftreten zu dürfen. (red, 04.06.2020)