Coronafreie Zone.

Foto: APA/AP/Klamar

Spielberg – Die Corona-Testreihe in der Formel 1 vor dem Saisonauftakt in Österreich ist ohne positiven Befund geblieben. In der Woche vor dem Grand Prix in Spielberg seien 4.032 Fahrer, Teammitglieder und weitere Mitarbeiter auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet worden. "Keiner dieser Menschen wurde positiv getestet", hieß es in einer Mitteilung der Formel 1 am Samstag.

Die Testreihe erstreckte sich vom 26. Juni bis zum 2. Juli, dem Tag vor den ersten Trainings der neuen Saison. Die Formel 1 will alle sieben Tage die Ergebnisse der regelmäßigen Corona-Tests bei allen Beteiligten veröffentlichen.

Strenges Hygienekonzept

Für ihren Neustart nach dem im März im letzten Moment ausgefallenen WM-Auftakt in Australien hat sich die Motorsport-Königsklasse ein strenges Hygienekonzept verordnet. Neben einer Maskenpflicht gibt es in Österreich eine Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. Zuschauer sind bei den Rennen nicht zugelassen. Alle Menschen mit Zugang zur Rennstrecke müssen sich mindestens alle fünf Tage einem Corona-Test unterziehen.

Das Österreich-Konzept soll auch bei den folgenden Rennen zur Anwendung kommen. Das zweite der bisher acht fest stehenden (Europa-) Rennen erfolgt am 12. Juli erneut in Spielberg mit dem Grand Prix der Steiermark. Insgesamt will die Formel 1 heuer zumindest 15 Rennen fahren. (APA, 4.7.2020)