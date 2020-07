Der Ball rollt wieder in der Zweiten Liga. Foto: GEPA

Dornbirn – Der SV Lafnitz hat in der 2. Fußball-Liga am Samstag mit einem 3:0 (3:0) beim FC Dornbirn den ersten Sieg seit Februar bzw. acht sieglosen Spielen geholt. Die Oststeirer gingen schon in der 2. Minute durch ein Eigentor von Franco Joppi in Führung. David Schloffer (33.) und Kresimir Kovacevic (45.) mit seinem sechsten Tor im zehnten Einsatz für Lafnitz erhöhten noch vor der Pause auf 3:0.

Da war es einerlei, dass Schloffer zuvor einen Elfmeter vergab (13.). Dornbirn ist nach nur fünf Punkten in sieben Partien seit dem Neustart nach der Corona-Pause mittlerweile auf Rang 15 abgerutscht, Lafnitz aufgrund der starken Hinrunde noch Neunter. Es gibt heuer keinen Absteiger. (APA, 4.7.2020)

Samstag

FC Dornbirn – SV Lafnitz 0:3 (0:3) Tore: Joppi (2./Eigentor), Schloffer (33.), Kovacevic (45.)

Austria Klagenfurt – FC Juniors OÖ 20.25

Sonntag

Young Violets Austria Wien – GAK 10.30

SKU Amstetten – FAC Wien 20.25



Dienstag

Kapfenberger SV – Wacker Innsbruck 18.30