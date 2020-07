Mason Greenwood (links) und Aaron Wan-Bissaka bejubeln ein Tor. Foto: EPA/Peter Powell/NMC/

Wien – Rekordmeister Manchester United hat am 33. Spieltag der Premier League einen spektakulären 5:2 (3:1)-Erfolg gegen den abstiegsbedrohten AFC Bournemouth gefeiert. United-Youngster Mason Greenwood gelang ein Doppelpack (29./54.), außerdem trafen Marcus Rashford (35.), Anthony Martial (45.) und Bruno Fernandes (59.) für die Red Devils.

Durch den Sieg rückt United auf Rang vier, einen Platz davor bleibt Leicester City nach einem 3:0 (0:0)-Sieg gegen Crystal Palace. Kelechi Iheanacho (49.) und Jamie Vardy (77./90.+4) brachten den Meister von 2016 auf die Siegerstraße. Der Österreicher Christian Fuchs wurde bei den Hausherren in der 75. Minute eingewechselt.

Für Norwich City rückt der Abstieg nach nur einer Saison in der Premier League immer näher. Das Schlusslicht kassierte beim 0:1 (0:1) gegen Brighton & Hove Albion am 33. Spieltag seine fünfte Niederlage in Folge. Das rettende Ufer ist sieben Punkte entfernt. (sid, red, 4.7.2020)