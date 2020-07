Die Cagliari-Leihe erzielte in dieser Saison neun Tore für die Grazer

Kiril Despodov wird seine Zunge nicht mehr in Graz herzeigen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Kiril Despodov wird Fußball-Bundesligist Sturm Graz wie erwartet verlassen. Der 23-jährige Flügelspieler kündigte einen Tag vor dem letzten Saisonspiel der Grazer gegen Hartberg am Sonntag auf Instagram seinen Abschied an. Der vom italienischen Erstligisten Cagliari ausgeliehene Bulgare verbuchte mit neun Treffern und acht Vorlagen in 21 Pflichtspielen die besten Zahlen aller Sturm-Spieler. (APA, 4.7.2020)