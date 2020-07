Wien – Die Young Violets der Wiener Austria haben am Sonntag in der 2. Fußball-Liga dank eines späten Treffers von Maudo Jarjue (89.) einen 1:0-Heimerfolg gegen den GAK eingefahren. Mit dem Erfolg nach zuvor zwei sieglosen Spielen zogen die weiter sechstplatzierten Violetten an Punkten wieder mit Steyr gleich. Der GAK blieb auf dem 14. Rang.

Am Abend folgt noch die Partie von Amstetten gegen den FAC. Als Abschluss der 26. Runde steht am Dienstag das Match von Kapfenberg gegen Innsbruck auf dem Programm, im Lager der Steirer sind mittlerweile bereits drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. (APA; 5.7.2020)