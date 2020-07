Einer, der sich nicht entmutigen lässt und keine Kompromisse eingeht: Klaus Kinski hatte in "Fitzcarraldo" den Teufel im Leib – um 22 Uhr auf Arte. Foto: Arte

19.20 DOKUMENTATION

Die jungen Diplomaten Die fünfteilige Serie begleitet fünf junge Frauen und Männer während ihrer Ausbildung zur Diplomatin bzw. zum Diplomaten, des "Concours diplomatique". Bis 20.00, 3sat

20.15 FEUCHTE TRÄUME

Book Club – Das Beste kommt noch (USA 2017, Bill Holderman) Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steen burgen juckt es bei der Lektüre von Fifty Shades of Grey. Bis 21.50, ORF 1

20.15 BERÜHMT-BERÜCHTIGT

Ich kämpfe um dich (Spellbound, USA 1945, Alfred Hitchcock) Ingrid Bergman als junge Psychoanalytikerin verliebt sich in den Chefarzt einer Klinik (Gregory Peck), der des Mordes beschuldigt wird. Der Bezug zur Psychoanalyse und eine Traumsequenz nach Salvador Dalí sind die Höhepunkte dieses Hitchcock-Klassikers, in dessen Mittelpunkt natürlich die Frage des Identitätsverlusts steht. Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema Megaevent ohne Publikum – der Geister-Grand-Prix in Spielberg. / Eine Paketbombe vom Ex – das Leben danach. / Leben im Alter – Wege aus der Einsamkeit. / Das "Peckerl" im Wandel der Zeit – Tätowieren als Schulfach.

Bis 22.00, ORF 2

22.00 BITTERSÜSS

Café Society (USA 2016, Woody Allen) Holly wood, in den 30er-Jahren. Der junge New Yorker Bobby Dorfman versucht in der Traumfabrik sein Glück und findet die Liebe. Dominik Kamalzadeh schreibt im STANDARD: "Im Vergleich zu Allens jüngeren, vielfach in Europa entstandenen Arbeiten gehört Café Society gewiss zu den substanzvolleren. Zugleich wirkt er zu gehetzt, im Detail zu ungenau, um richtig zu überzeugen." Bis 23.30, ORF 1

22.00 GENIE UND WAHNSINN

Fitzcarraldo (BRD 1982, Werner Herzog) Die monomanischen Anstrengungen, in der Wildnis seinen Willen durchzusetzen, ließen Herzogs Vorhaben zum "Sensationsfilm" werden, bevor ihn noch jemand gesehen hatte. Noch heute üben die Geschichten rund um die Entstehung mehr Faszination aus als das eigentliche Werk selber. Bis 0.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Denkmalsturm und Urgesteine. / Der faszinierenden Welt der Maya ist im Mamuz eine Ausstellung gewidmet. / Wie der 72-jährige Gitarrist Ron Wood sein bewegtes Leben samt seiner Drogensucht überlebt hat, dokumentiert Mike Figgis in einer starbesetzten Dokumentation. Um 23.30 Uhr folgt die Kulturdoku Kathedralen der Kultur über die russische Nationalbibliothek. Bis 0.00, ORF 2

22.50 REPORTAGE

Kreuzfahrt in der Krise – Land in Sicht? Für den Naturschutzbund Deutschland ist der Stopp der Kreuzfahrtindustrie ein zweischneidiges Schwert. Zwar hat sich die CO2-Emission drastisch reduziert, aber der Schadstoffausstoß durch die Luft belastet die Städte, in denen die Schiffe gerade liegen. Bis 23.35, ARD