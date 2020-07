Mané, Ball, Tor. Wie so oft. Foto: REUTERS / Carl Recine / Pool

Liverpool – Der FC Liverpool hat sich den ersten Sieg nach seinem Titelgewinn in der englischen Premier League erarbeitet. Die Mannschaft von Startrainer Jürgen Klopp gewann ein ereignisarmes Spiel gegen Aston Villa am Sonntag mit 2:0 (0:0) und tat sich dabei über weite Phasen schwer. Das erste Spiel nach der vorzeitigen Entscheidung im Titelkampf hatten die Reds am Donnerstag deutlich gegen Vorjahres-Meister Manchester City (0:4) verloren.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste kam Liverpool nun nur schwer in die Partie, in der ersten Halbzeit erspielten sich die Reds keine echte Torchance. Erst in der 71. Minute sorgte Sadio Mane im Stadion an der Anfield Road für die Führung. Anschließend boten sich Liverpool mehr Räume, kurz vor Schluss traf Curtis Jones zum 2:0 (89.). Der 19-Jährige war erst vier Minuten zuvor eingewechselt worden, am Vortag hatte er einen Fünfjahres-Vertrag unterschrieben.

Liverpool fehlen bei fünf ausstehenden Spielen noch elf Punkte auf den Punkterekord von Manchester City. Nach 33 Partien hält der Meister bei 89 Zählern.

Remis für Newcastle

Valentino Lazaro wurde beim 2:2 von Newcastle gegen West Ham in der 70. Minute eingewechselt, der Endstand war da bereits hergestellt. Während Newcastle stabil im Mittelfeld liegt, bleiben die "Hammers" damit in Abstiegsgefahr. Burnley und Sheffield United trennten sich mit 1:1. (sid, red, 5.7.2020)