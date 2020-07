Wie zu erwarten war, lässt das Thema die österreichische Innenpolitik nicht los: Die Ausschreitungen in Favoriten beschäftigen die österreichische Innenpolitik in den kommenden Tagen weiter. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) nutzte einen Auftritt in der Pressestunde am Sonntag, um Stimmung zu machen: Unter dem Einfluss der Türkei stehende junge Männer seien für die Gewalt in Favoriten verantwortlich, so Nehammer, eine Ermittlungseinheit aus Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Landeskriminalämtern soll den türkischen Einfluss auf die Gewalttäter nun genau prüfen.

Der Innenminister lädt kommende Woche zudem zu einem runden Tisch, zu dem unter anderem Integrationsexperten und Islamexperten geladen sind. Klar ist damit auch: Der politische Druck auf das rot-grün regierte Wien soll gesteigert werden.

Anlass genug, um bei "STANDARD mitreden" zu dem brisanten Thema zu diskutieren. Geht die Regierung die Konflikte richtig an, was sind die Lehren aus den Tumulten in Favoriten für Debatten über Rechtsextremismus, Integration und Männergewalt?

Darüber diskutieren diesmal: Der deutsche Politikwissenschafter und Historiker Ismail Küpeli, der auf die Türkei und den Mittleren Osten spezialisiert ist. Die Rechtsextremismusforscherin und Buchautorin Judith Goetz, die unter anderem zu den Identitären publiziert hat sowie Zerife Yatkin, die selbst aus der Türkei stammt und in Wien als Gemeinderätin (Grüne) und Bildnerin arbeitet.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt, dass wir über Ihre Fragen diskutieren wollen. Posten SIe einfach hier im Forum. Wie sehen Sie den Einfluss der Türkei, spielt das überhaupt eine Rolle? Wie unterscheidet sich Rechtsextremismus bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund? Spielen ethnische Fragen bei diesen Konflikten in Favoriten überhaupt eine Rolle? Über all das wollen wir sprechen? Moderation: András Szigetvari. (red 6.7.2020)