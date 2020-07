Slowenien hat am Wochenende fast 800 Personen, die aus den Westbalkan-Staaten einreisten, in Quarantäne geschickt. Für Einreisende aus Österreich gibt es keine Beschränkungen.

Slowenien schickte Einreisende aus Bosnien-Herzegowina in Quarantäne

Sloweniens Nachbarländer Österreich, Italien und Ungarn bleiben auf der "grünen Liste", Einreisende aus den Westbalkan-Staaten erwarten aber verschärfte Kontrollen an der slowenischen Grenze. Foto: Imago

Fast 800 Einreisende aus den Westbalkan-Staaten haben am Wochenende bei der Einreise nach Slowenien Quarantänebescheide erhalten. Am Samstag seien 340 Bescheide ausgestellt worden, am Sonntag weitere 435, teilte das Gesundheitsministerium der Nachrichtenagentur STA mit. Bei einem Großteil handle es sich um Personen aus Bosnien-Herzegowina, hieß es.

Wegen des Corona-Ausbruchs in den Westbalkan-Staaten hatte die Regierung in Ljubljana am Freitag die Grenzkontrollen verschärft. Aus dem südlichen Nachbarland Kroatien einreisende Personen müssen nun nachweisen, dass sie sich dort aufgehalten haben – etwa mit einer Hotelbuchung. Wer aus einem anderen Westbalkan-Staat durchgereist ist, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Quarantänebescheide wurden auch am Flughafen Ljubljana (56) und Grenzübergängen zu Italien und Österreich (14) ausgestellt.

Keine Beschränkungen gibt es vorerst für Personen, die sich in Kroatien aufgehalten haben. Allerdings wurde das Land von den slowenischen Gesundheitsbehörden in der vergangenen Woche von der "grünen Liste" der Staaten mit einer guten epidemiologischen Lage gestrichen. Die Nachbarländer Österreich, Italien und Ungarn bleiben vorerst auf dieser Liste.

Oberösterreich verschärft die Maßnahmen

Nachdem es in Oberösterreich zuletzt einen Anstieg an Neuinfektionen gab – darunter in drei großen Schlachtbetrieben in den Bezirken Ried, Wels-Land und Braunau – werden dort die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verschärft – zum ersten Mal, in einem Bundesland, nach den allgemeinen Lockerungen. So gilt ab Dienstag in allen Amtsgebäuden wieder die Masken-Pflicht.

Landeshauptmann Stelzer mahnt, Menschenansammlungen zu meiden, auf die Abstandsregeln zu achten und gegebenenfalls einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er kündigte Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln an. Dort wurde die Maskenpflicht zuletzt nicht ausreichend eingehalten, wie die Infektion einer Schülerin nach der einer Zugfahrt von Oberösterreich nach Tirol zeigt.

Im Ö1-Morgenjournal sagte die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander: "Wir haben derzeit 410 Infizierte und etwa 2.500 Menschen befinden sich in Quarantäne", darunter auch die Infizierten aus den Schlachtbetrieben, in denen sich die Infizierten und die Infektionsketten gut nachvollziehen ließen. "Die identifizierten Personen wurden sofort abgesondert" und die Betriebe sollen nach den bereits geschehenen Stichproben, zur Gänze durchgetestet werden. Damit erklärte sie auch, warum es nicht nötig sei, die Betriebe derzeit zu schließen.

Hunde der Bundeswehr sollen Infektion erschnüffeln

Die Spürhunde der Bundeswehr suchten bislang nach Sprengstoffen oder Drogen. Nun wird versucht, ob sie auch Coronaviren im Speichel erschnüffeln können. Foto: Imago

Diensthunde der Deutschen Bundeswehr sollen das Erschnüffeln einer Coronavirus-Infektion erlernen. Die Streitkräfte und die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) testen diese Möglichkeit in einem Projekt, an dem zehn Hunde teilnehmen. Beteiligt sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever, wie die Dienststelle der Streitkräfte mitteilte.

Spürhunde können an der molekularen Zusammensetzung eines Geruchs nicht nur Sprengstoffe oder Drogen wahrnehmen, sondern auch verschiedene Krebserkrankungen und die drohende Unterzuckerung von Diabetikern riechen. Auf dieser Grundlage ist auch die Idee für das Corona-Projekt entstanden.

"Mit einer Trefferquote von derzeit etwa 80 Prozent sind die Forscher in Ulmen auf dem besten Weg, das Projekt erfolgreich weiterzuführen", erklärte die Diensthundeschule der Bundeswehr bei Ulmen in der Vulkaneifel. In wenigen Wochen sollen belastbare Ergebnisse vorliegen.

Bisher schnuppern die Hunde an Speichelproben infizierter Menschen, in denen die Viren chemisch unschädlich gemacht wurden. Nach einem erfolgreichen Abschluss dieser Versuchsreihe käme das Erschnüffeln von aktiven Coronaviren in menschlichem Speichel. "Das muss dann unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, schließlich müssen wir sicher sein, dass sich niemand an den hochinfektiösen Proben anstecken kann", betonte TiHo-Doktorandin Paula Jendrny.

Australien schließt Grenze zwischen New South Wales und Victoria

Ab Dienstag wird die Grenze zwischen den bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens, New South Wales und Victoria geschlossen. Grund dafür ist, dass in Victoria zuletzt in 24 Stunden 127 neue Infektionsfälle aufgetreten sind – der höchste Anstieg an Corona-Neuinfektionen, die in Australien je verzeichnet wurde.

In Melbourne, der Hauptstadt Victorias, gelten in 30 Stadtteilen Ausgangssperren, neun Wohnbauten wurden unter Quarantäne gestellt.

24.000 Neuinfektionen in Indien

Indien ist mit fast 700.000 Coronavirus-Infektionsfällen auf Platz drei der weltweit am stärksten betroffenen Länder gerückt. Wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden rund 24.000 weitere Infektionen gezählt. Die Zahl stieg damit auf 697.358. Der Subkontinent überholte damit Russland, wo mehr als 681.000 Fälle registriert wurden.

Die Zahlen in Indien steigen schneller an, seit die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlich gelockert wurden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Während des strikten Lockdowns waren Millionen Menschen arbeitslos geworden, viele hatten Angst zu verhungern.

Am stärksten betroffen sind die indischen Metropolen: Neu Delhi und Mumbai zählten beide rund 100.000 Infektionsfälle. In der Hauptstadt starben rund 3.000 Menschen, in Mumbai fast 5.000. Inzwischen werden Neu Delhi die Krankenhausbetten knapp. Die Regierung lässt temporäre Corona-Krankenhäuser einrichten – unter anderem in Zügen, Hotels und in einem großen Zentrum, in dem zehntausend Betten aus Karton stehen.

Insgesamt starben in Indien nach offiziellen Angaben bisher 19.963 Menschen an dem Virus und damit deutlich weniger als in vielen anderen stark betroffenen Staaten. Die Vereinigten Staaten zählten 129.891 Tote und damit die meisten weltweit, gefolgt von Brasilien mit 64.867. (APA, red, 6.7.2020)