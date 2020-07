In Frankreich will man sich vom US-Handelsbann gegen Huawei nicht beeindruckend lassen. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Frankreich will den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht vom Ausbau seines 5G-Netzes ausschließen. Es werde keinen totalen Bann geben, sagte der Chef der Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) am Sonntag der Zeitung "Les Echos". Allerdings werde man die am Aufbau des Netzes beteiligten Firmen, die derzeit keine Technik von Huawei nutzten, auffordern, dies auch weiterhin nicht zu tun.

Schwarze Liste

Vor rund einem Jahr hatte die US-Regierung Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit ist es US-Konzernen verboten, Geschäfte mit dem Unternehmen zu machen. Die USA haben auch andere Länder aufgefordert, Huawei nicht am Aufbau von 5G-Netzen zu beteiligen. Die US-Regierung wirft dem chinesischen Konzern vor, im Auftrag der Regierung in Peking zu spionieren. (APA, 06.07.2020)