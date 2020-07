Verschwörungstheorien um QAnon florieren. Foto: AP

Wer in die Tiefen der Verschwörungstheoretiker-Community im Netz eintritt, kommt nicht um QAnon herum. Mit der Coronakrise hat die Gruppierung, die unter anderem verbreitete, Hollywoodstars würden Kinder entführen und ermorden, massiven Aufschwung erlebt. Anfang Mai wurde sie von Facebook angepeilt: Fünf Seiten, sechs Gruppen und 20 Profile wurden von der Plattform zunächst gesperrt, dann wurden immer mehr Inhalte zum Ziel genommen. Das soziale Netzwerk ist eines der wichtigsten Instrumente der Bewegung, um ihre Fake News zu verbreiten.

Katz-und-Maus

Die Verschwörungstheoretiker reagierten, indem sie die Namen ihrer Gruppen änderten – statt "Q" verwenden sie "17", also der 17. Buchstabe im Alphabet. Weitere User setzten Backup-Konten auf und verwiesen auf alternative Plattformen. Ob das Erfolg hatte, ist jedoch fraglich, wie eine Analyse des "Guardian" ergab: Dabei fanden die Journalisten über hundert Facebook-Seiten, Profilenm, Gruppen und Instagram-Konten der Bewegung mit jeweils mindestens 1.000 Followern oder Mitgliedern.

Solche Gruppen werden genutzt, um User immer mehr zu radikalisieren und in das Netz der Theorien zu verstricken. Algorithmen würden hingegen dafür sorgen, dass Nutzer, die eigentlich nichts mit dem Thema am Hut haben, ebenso Beiträge sehen. So hatte der "Guardian" ursprünglich gar nicht aktiv nach QAnon-Gruppen gesucht – ein Reporter hatte eine empfohlen bekommen, nachdem das Konto Gruppen von Trump-Unterstützern, Impfgegnern und Lockdown-Gegnern beigetreten war. Anhand des Algorithmus entdeckte er über hundert weitere Gruppen.

Absurde Theorien finden Zulauf

Ihren Ursprung soll QAnon bereits im Oktober 2017 haben. Damals meldet sich im Onlineforum 4chan ein anonymer Nutzer zu Wort, der nach eigenen Angaben dem direkten Umfeld von US-Präsident Donald Trump angehört. Dieser nährte die Behauptung, dass Trump in Wirklichkeit ein heldenhafter und genial agierender Kämpfer gegen den "tiefen Staat" sei – eine verschwörerische Gemeinschaft, die die USA fest in ihrem Griff habe.

Die Behauptungen des "Q" genannten Informanten ließen sich dabei an Absurdität kaum überbieten. So erzählte er von einem Netzwerk von pädophilen Politikern bis zu Hollywoodstars, die angeblich Kinder entführen und ermorden würden, um dann aus ihnen eine Lebenselixier namens "Adrenochrom" zu gewinnen – und sich damit verjüngen. Zu besonderer Aufmerksamkeit gelangte die Bewegung, als sie die Fake News um "Pizzagate" weiterverbreitete – laut dieser würde eine Pizzeria in Washington DC eigentlich von einem Kinderpornoring genutzt, auch die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sei Teil davon. Während der aktuellen Coronakrise wird überliefert, bei Covid-19 handle es sich um ein raffiniertes Ablenkungsmanöver von Donald Trump, damit er endlich in Ruhe mit dem "tiefen Staat" und pädophilen Weltverschwörung aufräumen könne.

Facebook kennt sein Problem

Obwohl die Theorien des "Q" sich nachweislich mehrfach nicht bewahrheitet haben, bleiben zahlreiche Anhänger treu und interpretieren die kryptischen Nachrichten des "Informanten", als handle es sich um eine digitale Schatzsuche, schreibt der britische "Guardian".

Dass Facebooks eigene Algorithmen Nutzer in die Verschwörungsuniversen locken, ist keine Neuigkeit: Das soziale Netzwerk selbst kam im Jahr 2016 zum Fazit, dass 64 Prozent aller Beitritte in Extremistengruppierungen durch die eigenen Algorithmen ermöglicht werden.

Andere Social-Media-Seiten hatten rasch gegen QAnon durchgegriffen: Reddit kündigte vor zwei Jahren eine breite Sperre an und setzte diese auch durch. Das soziale Netzwerk war entscheidend bei der ersten Verbreitung der Theorien, nach dem Aus migrierte die Gruppierung auf mehrere Seiten, darunter Twitter, Facebook, Youtube und Discord. (red, 6.7.2020)