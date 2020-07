Foto: SCreenshot

Das Ende der klassischen Sim-Karte wurde eingeläutet. So unterstützen immer mehr Mobilfunker den neuen Standard. Neben den großen Netzbetreibern A1, Magenta und "3", sowie dem Diskonter Spusu, können neuerdings auch Kunden der A1-Marke "Bob" E-sims nutzen. Der Billiganbieter Hot will nachziehen.

Nur iPhones

Bei der E-Sim handelt es sich um eine fest ins Mobilgerät integrierte, von außen programmierbare SIM-Karte. Damit entfällt unter anderem der Tausch der SIM-Karte beim Anbieter- oder Gerätewechsel. Auch können so mehrere Rufnummern in einem Gerät unkompliziert genutzt werden. Besonders für Reisen ins außereuropäische Ausland, etwa nach Asien oder in die USA bringt eine E-Sim echte Vorteile. So lassen sich damit Apps von günstigenDatentarif-Anbietern nutzen und somit hohe Roamingkosten umgehen.

Allerdings unterstützen nur eine Handvoll Handys die Technik – darunter aktuelle iPhones. (sum, 6.7. 2020)