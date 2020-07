Beim Bundesliga-Match Wolfsberg gegen Rapid blieb das Zuschauerinteresse am Sonntag überschaubar

Valtteri Bottas siegte in Spielberg beim ersten Formel-1-Rennen der Saison. 671.000 sahen ihm in Österreich zu. Foto: Reuters

Am Sonntag startete die Formel-1-Saison in Spielberg. Der erste Sieg ging an den Finnen Valtteri Bottas. Das Zuschauerinteresse vor den Fernsehgeräten war trotz sommerlicher Temperaturen hoch: 609.000 sahen auf ORF 1 Bottas siegen.



Überschaubar blieb hingegen die Zuschauerbeteiligung beim Match Wolfsberg gegen Rapid danach im Hauptabendprogramm von ORF 1: 216.000 sahen die erste Halbzeit, 244.000 die zweite.

Den Wunsch-"Tatort" verfolgten auf ORF 2 671.000. (red, 6.7.2020)