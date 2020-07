In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: KTHE Foto: KTHE

Die Agentur Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) rückt das CS Hospiz Rennweg in ein neues Licht und lenkt den Blick auf die Fülle an Zwischentönen im Zusammenhang mit dem Sterben: "Das Leben ist an. Sterben ist genau das Gegenteil, das vermutete Gegenteil. Scheinbar ist dann alles aus. Keine Freude mehr, keine Unbeschwertheit, kein schöner Augenblick mehr. Alles aus, aber eben nur scheinbar. Denn genau wie das Leben, hat auch das Sterben eine Fülle an Zwischentönen, an hellen Augenblicken"

Kostbarkeit der Augenblicke

Dieser Kostbarkeit der Augenblicke, dem Hell im Dunkel, widmet sich die neue Kampagne des CS Hospiz Rennweg und zeigt die Möglichkeit im scheinbar Unmöglichen. Das An im Aus.

"Mit der Idee des An im Aus haben wir eine Antwort gefunden.", so Rudi Kobza, Geschäftsführer KTHE. "Die trotz aller Umstände leuchtende Glühbirne steht als Sinnbild für die Arbeit des CS Hospiz Rennweg und ihre Wirkung sowohl auf die Hospizgäste als auch für die Angehörigen. Eine Arbeit, die zwar keine Wunder bewirkt, sich aber manchmal für alle Beteiligten so anfühlt." Ab 6. Juli 2020 werden 300 24-Bogen-Plakate in ganz Wien affichiert. Parallel dazu ist der TV-Spot in den Werbefenstern der Österreichischen Privatsendern zu sehen. (red, 6.7.2020)