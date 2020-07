"Horizon Zero Dawn" hat gezeigt, dass Sony sich vermehrt öffnen sollte. Foto: Sony

Gute Games werden immer gespielt – egal, auf welcher Plattform sie veröffentlicht werden. Diese Binsenweisheit wurde wieder einmal durch den anstehenden PC-Release von Horizon Zero Dawn bewiesen. Der vormalige PS4-Exklusivtitel kommt in Bälde für Windows. Konkret erscheint das Game am 7. August. Nun ist das Spiel aber kurzzeitig zum globalen Topseller auf Steam avanciert und hält sich hartnäckig bei den meistverkauften Spielen.

PlayStation

Regeln ein bisschen gelockert

Ob Sony mit dem großen Ansturm gerechnet hätte, ist offen. Zum wiederholten Male erhalten nun auch PC-Gamer Zugriff auf Spiele, die exklusiv für die Playstation entwickelt wurde. Lange Zeit galt die Regel, dass man für Exklusivtitel eben auch die Konsole kaufen muss. Nun Sony diese eigene Bestimmung zumindest ein bisschen gelockert – mit riesigem Erfolg, wie sich zeigt. Zur Regel soll der PC-Release aber trotzdem nicht werden, wie bereits betont wurde.

Kooperation mit Epic Games

Allerdings widerspricht sich Sony hier zumindest ein bisschen, wie die erste Leistungsbeschau der eigenen Games für die PS5 verdeutlichte. Der Hersteller verwirrte Zuschauer mit Angaben zur Exklusivität der gezeigten Titel. Manche Games erscheinen etwa zeitgleich im Epic Games Store, andere wiederum werden nur für einen bestimmten Zeitraum exklusiv angeboten. Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sind tatsächliche Blockbuster, die nur für die PS5 erscheinen.

Ein klares Signal für Sony

Der Ansturm auf Horizon Zero Dawn sollte Sony nun aber aufzeigen, dass sie sich vermehrt öffnen sollten. PC und Konsolen sind ohnehin absolut unterschiedliche Plattformen – für beide sprechen unterschiedliche Faktoren. Spieler würden ohnehin weiter eine Konsole kaufen, auch wenn man die Spiele auf einem PC nutzen kann. Offenbar sieht man das bei Sony aber anders. Simon Rutter, PlayStations EVP für Europa, betonte im Juni, wie wichtig für sie Exklusivtitel weiterhin sind.

Cycu1

Microsoft öffnete sich bereits

Vielleicht setzt bei Sony aber doch irgendwann ein Umdenken ein. Microsoft hat angefangen, sich vermehrt zu öffnen. So sollen Exklusivspiele für die Konsole der Vergangenheit angehören und alle Xbox-Games künftig auch am PC nutzbar sein. Zudem werden die hauseigenen Titel nun auch bei Steam angeboten. Mit Erfolg: Sea of Thieves ist seit Wochen Bestseller auf der Valve-Plattform. (Daniel Koller, 6.7.2020)