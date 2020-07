Zweitligist soll den Verpflichtungen nicht in ausreichendem Umfang nachgekommen sein – Kapfenberg-Präsident dementiert

Der zweiten Liga droht Ungemach.

Foto: GEPA pictures/ HPYBET

Kapfenberg – Die Fußball-Bundesliga leitet nach STANDARD-Informationen ein Verfahren gegen Zweitligist Kapfenberg ein. Der KSV 1919 wird verdächtigt, sich nicht an das Präventionskonzept in Sachen Covid-19 gehalten zu haben. Das Konzept sieht vor, dass alle Spieler wöchentlich getestet werden. Dieser Verpflichtung soll Kapfenberg nicht in vollem Umfang nachgekommen sein.

Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs bestritt die Vorwürfe am Montag im Gespräch mit dem STANDARD: "Alle Spieler wurden gemäß den Bestimmungen regelmäßig getestet. Es ist nicht in Ordnung, Gerüchte zu streuen. Alles ist protokolliert." In Spielerkreisen ist nach STANDARD-Informationen lediglich von Stichproben die Rede.



Spiel verschoben



Ein erster Fall im Kader der Steirer war am Freitag bekanntgeworden, daraufhin wurde ihr an diesem Tag angesetztes Ligamatch gegen Innsbruck auf Dienstag verschoben. In einer zweiten Testreihe wurden zwei weitere Spieler des KSV 1919 positiv getestet.

Am Montag beschloss Wacker, nicht nach Kapfenberg anzureisen. Das wird auch nicht notwendig sein, die Bundesliga verschiebt das Spiel ein weiteres Mal. (Philip Bauer, 6.7.2020)