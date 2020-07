Tagesüberblick Coronavirus

Studie zu Corona-Impfung zeigt vielversprechende Ergebnisse, Entscheidung über Maskenpflicht am Dienstag

Die Coronavirus-Cluster in Niederösterreich weiten sich aus. In Frankreich tritt heute eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Das Wichtigste des Tages im Überblick