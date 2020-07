Tagesüberblick Coronavirus

1.902 Postings

Zahl der Infizierten in St. Wolfgang steigt auf 48, Testauswertung dauert an

In dem Tourismusort wurden am Samstag mehr als 600 Abstriche vorgenommen. Erster Verdachtsfall in Nordkorea. Das Wichtigste des Tages im Überblick