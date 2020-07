Seth Philipps und sein Schild. Foto: Screenshot/WebStandard

Ein Mann, ein Schild und 7,4 Millionen Follower. Seth Phillips betreibt einen ungewöhnlichen Instagram-Auftritt. Der US-Amerikaner lässt sich mit einem Schild in seiner Hand ablichten und lädt das Foto danach auf der Foto-Plattform hoch. Danach trudeln hunderttausende Likes ein. Der populärste Beitrag von Philips weist gar 2,5 Millionen Likes auf – davon können selbst die größten Influencer der Plattform träumen. Doch was macht die Faszination von "dudewithsign" aus?

Erfolg kam nicht ganz zufällig

Phillips' Erfolg kommt nicht von ungefähr. Der Mann arbeitet am Instagram-Account "f*ckjerry" und am Brettspiel "What Do You Meme" mit. Bei seiner Arbeit bei Jerry Media kam ihm die Idee auf, dass man doch einfach ein Schild hochhalten könne, auf dem etwas steht, das für alle gewissermaßen nachvollziehbar und lustig sei. So entstand zugleich auch das erste Posting mit einem Schild mit der Aufschrift: "Hört auf, bei Mails an alle zu antworten".

Erste größere Sponsoren dabei

Mittlerweile ist der Instagram-Account lukrativ geworden. Sponsoren wie Old Spice zahlen kräftig ein, um auf dem Web-Auftritt erwähnt zu werden. Philipps durfte sogar bei der The Ellen Show ein Schild hochhalten, was dem Mann weitere hunderttausende Follower einbrachte. Philipps überlegt nach dem Auftritt nun selbst, eine Karriere im Fernsehen einzuschlagen, wie er gegenüber Forbes mitteilte.

Auch politische Botschaften dabei

Der US-Amerikaner schreckt zuletzt auch nicht davon zurück, mit seinen Schildern Partei zu ergreifen. Neben all den Schmunzel-Postings veröffentlichte der US-Amerikaner zwei Beiträge rund um den Tod des Afroamerikaners George Floyd. "Genug ist genug. RIP George Floyd" war auf einem Foto zu lesen. Auf dem anderen sprach er sich für die "Black Lives Matter"-Bewegung aus. Beide Beiträge zählen zu den populärsten des Instagram-Stars. (red, 6.7.2020)