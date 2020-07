Der blinde Andy Holzer ist Extrembergsteiger und hat sechs der "Seven Summits" bestiegen. Doku über den Ausnahmesportler um 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Österreich – Die Kraft des Wassers (1+2/2) Rita und Michael Schlamberger führen in zwei Teilen zu den imposantesten Sprudelbächen und Strömen des Landes. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Menschenhandel Arte erzählt die Dokumentation von Anfang an bis heute. Die Geschichte der Sklaverei begann nicht erst auf den Baumwollfeldern. Sie reicht bis in die frühesten Hochkulturen der Menschheit zurück. Schon im 7. Jahrhundert nach Christi Geburt wurde Afrika zum Epizentrum des Menschenhandels. Die Chronik der 700-jährigen Geschichte des Sklavenhandels. Bis 23.50, Arte

21.00 DOKUMENTATION

Büro 39 – Nordkoreas schwarze Kassen Das Büro 39 ist eine geheime Division des Regierungsapparates. Ihr Ziel ist die Devisenbeschaffung mit allen Mitteln, um das Regime von Kim Jong-un mit Geld zu versorgen. Bis 22.00, ZDF info

21.55 EROTIK

Chloe (USA/CAN/F 2009, Atom Egoyan) Die Ehe von Musikwissenschaftsprofessor David (Liam Neeson) und Gynäkologin Catherine (Julianne Moore) steht auf dem Spiel: Nach langer Entfremdung will die Gattin es genau wissen. Sie engagiert das Callgirl Chloe (Amanda Seyfried), um ihren Mann auf die Probe zu stellen. Bis 23.35, Servus TV

22.00 POLITINTERVIEW

Das Sommergespräch: Pamela Rendi-Wagner Die SPÖ-Chefin im Gespräch mit Corinna Milborn. Bis 23.05, Puls 24

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer spezial: Gratwanderung Wie Pfarrgemeinden um ihre Zukunft kämpfen: Der Film zeigt an zwei sehr unterschiedlichen Beispielen, wie sich Pfarren diesen Herausforderungen stellen. Bis 23.05, ORF2

22.45 GUTER JUNGE

Ein Gauner & Gentleman (The Old Man & the Gun, USA 2018, David Lowery) Robert Redford kommt als Kenner und Könner in die Zwickmühle: Als geübter Bankräuber muss er sich zur Ruhe setzen, wenn er Cissy Spacek nachhaltig beeindrucken will. Redford in seiner Paraderolle: Als Gentleman-Gauner ist er einfach unerreicht! Bis 0.10, ARD

23.05 DOKUMENTATION

Unter Blinden: Das extreme Leben des Andreas Holzer Andy Holzer ist Extrembergsteiger und hat sechs der "Seven Summits" bestiegen. Was ihn von anderen professionellen Bergsteigern unterscheidet? Er ist blind. Ein Dokumentarfilm über die Bewältigung des Lebens, über Träume und Grenzüberschreitungen. Bis 0.45, ORF2

1.40 ENG

Buried – Lebendig begraben (USA 2010, Rodrigo Cortés) Soldat Paul (Ryan Reynolds) wird im Irakkrieg entführt, die Kidnapper fordern Lösegeld. Unangenehm, aber noch nicht alles: Soldat Paul ist lebendig begraben. Ein Film, ein Schauplatz, ein Akteur. Kann was. Bis 2.15, ATV2