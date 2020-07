Ansturm war so groß, dass die Server der Website kurzzeitig lahmgelegt wurden

Kein Scherz: Teslas Badehosen. Vom Chef persönlich abgesegnet. Foto: Tesla

Bei Elon Musk wird aus Schmäh oftmals Ernst. So nun auch beim Thema Badehosen. Der Tesla-CEO hatte kürzlich gewitzelt, dass man Badehosen anbieten wolle. Nun gibt es die Tesla-Shirts tatsächlich, beziehungsweise eigentlich gab. Die Badehosen um 69,420 Dollar waren nach kurzer Zeit in sämtlichen Größen ausverkauft. In zwei bis vier Wochen sollen diese nun bei ihren Käufern eintreffen.

Limitierte Aktion

Tesla dürfte sich allerdings nur kurz als Badehosen-Verkäufer engagieren. Das Hauptgeschäft soll weiterhin beim E-Auto liegen. Auch Elon Musk sprach auf Twitter von einer limitierten Aktion. Offenbar war der Zulauf aber so groß, dass die Server kurzzeitig lahmgelegt wurden. Übrigens findet sich auf der Rückseite der Shorts auch ein Verweis auf Teslas Autos: "S3XY" steht für die bisherigen Modelle des Herstellers. (red, 6.7.2020)