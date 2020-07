In dieser Galerie: 2 Bilder Murmeltiere können die Beulenpest übertragen. Foto: AP/ROBIN LOZNAK Auch in Commerce City im US-Bundesstaat Colorado gibt es Wildtiere, die mit der Krankheit infiziert sind. Foto: REUTERS/USA TODAY Sports/Ron Chenoy

Peking – Ein Spital in Bayan Nur (Region Innere Mongolei) hat am Samstag einen Beulenpest-Fall gemeldet. Am Sonntag erhöhten die Gesundheitsbehörden der Stadt die Warnstufe. Damit ist es verboten, Tiere zu jagen oder zu essen, die die Krankheit übertragen können. Außerdem soll Meldung erstattet werden, wenn man kranke oder tote Murmeltiere findet.

Bereits am Donnerstag waren in der mongolischen Provinz Khovd zwei Fälle gemeldet worden. Dort aßen laut lokalen Medien zwei Männer trotz Verbots rohes Murmeltierfleisch.

In China kommt es immer wieder zu Pestausbrüchen, von 2009 bis 1018 wurden 26 Fälle gemeldet, elf Meschen starben an der Krankheit.