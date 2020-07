Black lives matter

USA: Lebensgefährlich leben

Die Autorin Nell Zink ist in den USA aufgewachsen. Im Gegensatz zu vielen ihrer Freunde, die immer wieder emigrieren wollen und es nie tun, ist sie vor Jahren nach Deutschland gezogen. Erinnerungen einer weißen Schriftstellerin an ein Land, in dem schwarze Leben nichts zählen.