Abflug. Foto: EPA/Adam Davy/NMC/Pool

London – Tottenham hat am Montag die 33. Runde der englischen Premier League mit einem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen Everton abgeschlossen. Das Team von Jose Mourinho gewann dank eines Eigentors von Michael Keane in der 24. Minute 1:0 gegen die Toffees. Die Spurs liegen damit mit einem Punkt Rückstand auf Arsenal an achter Stelle der Tabelle, Everton rangiert vier Zähler zurück auf Rang elf. (red, 6.7.2020)