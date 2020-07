Wien – Angesichts der aufgeschobenen Entscheidung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zu Österreichs Luftraumüberwachung herrscht weiterhin Aufregung: Zu Wochenbeginn begründete ein Schreiben aus dem Verteidigungsministerium den Verzicht auf eine Nachbeschaffung der Saab 105, die mit Ende 2020 keine Starterlaubnis mehr bekommen, unter anderem damit, dass dazu auch "die Kommissionen und Berichte" unter den Ex-Verteidigungsministern Hans Peter Doskozil (SPÖ), Mario Kunasek (FPÖ) und Thomas Starlinger "kein einheitliches Bild abgegeben" hätten. Anders als bei Doskozil und Kunasek sei nur unter Starlinger darauf verwiesen worden, dass die aktive Luftraumüberwachung mit Ausscheiden der Saab 105 "durch Unterschall-Trainingsflugzeuge ergänzt werden" könne.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Einsatzzentrale in Sankt Johann im Pongau: Ihre aufgeschobene Entscheidung zur Luftraumüberwachung mit unsachgemäßen Argumenten sorgt weiterhin für Kritik. Foto: APA / Bundesheer / Pusch

Allein: Im lange unter Verschluss gehaltenen Bericht von Kunasek, der die Eurofighter unter Türkis-Blau als gar nicht so teuer auswies wie unter Doskozil behauptet und der dem STANDARD vorliegt, ist am Ende des Dokuments explizit nachzulesen: "Es wird empfohlen, zunächst die Entscheidung über das Primärsytem zu treffen und darauf basierend die Beschaffung des Trainersystems zu beauftragen."

Dieser Bericht wurde den damaligen türkis-blauen Regierungskoordinatoren, dem heutigen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ), Ende Juni 2018 zur Kenntnis gebracht – doch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wollte keine Entscheidung Entscheidung treffen, so wie dieser Tage Ministerin Tanner.

Verdrehte Wahrheit

Im Detail hatten die Experten unter Kunasek sechs "Hauptoptionen" (aus mehr als drei Dutzend Varianten) "geclustert", in denen neben den gebotenen Überschallfliegern die Anschaffung von Advanced Jet Trainern oder Hocheffizienztrainern sehr wohl mitkalkuliert worden ist. In einigen Handlungsoptionen wurde auch einberechnet, dass drei zweisitzige Abfangjäger (also für Ausbildungsflüge geeignet) beschafft werden könnten. Und auch der Bericht von Doskozil sah eine Abfangjägerflotte mit fünfzehn Einsitzern und drei Doppelsitzern an zwei Standorten vor – wegen der Betrugsvorwürfe und des Rechtsstreits mit dem Hersteller Airbus, vormals EADS, wollte der SPÖ-Minister allerdings bloß keine Eurofighter.

FPÖ-Chef Hofer, einst FPÖ-Regierungskoordinator, hielt zu alledem am Dienstag per Aussendung fest: "Ministerin Tanner verdreht hier die Wahrheit." Die von Kunasek eingesetzte Evaluierungskommission habe klar empfohlen, eine Nachbeschaffung für die Saab 105 vorzunehmen. Die ÖVP habe allerdings laufend verzögert – obwohl 2018 bereits alle notwendige Maßnahmen dafür getroffen worden seien.

Kanzlerwille über alles

Mit einer Nachbeschaffung der Saab 105 hätte das Bundesheer die Pilotenausbildung selbst abdecken können, so aber müssten die Piloten zur Ausbildung ins Ausland, kritisiert der FPÖ-Chef – oder erst recht teure Doppelsitzer-Überschallflugzeuge nachgekauft werden. Hofer: "Tanner ist das fleischgewordene Mitteilungsblatt des Bundeskanzleramts und führt das aus, was der Kanzler will: die Rückabwicklung unserer Landesverteidigung."

Und noch ein Minister wies schon Ende 2019 im STANDARD-Interview ausdrücklich darauf hin, was bei der Luftraumüberwachung dringend geboten wäre: Grundsätzlich müsse die Politik klären, hielt Starlinger damals fest, "wie viel Souveränität wir im Luftraum wollen: 24 Stunden am Tag, also rund um die Uhr? Oder reichen uns einige Stunden am Tag – und in der Nacht können die Eurofighter-Piloten halt kein Flugzeug mit fragwürdigem Kurs identifizieren?" Starlinger weiter: "Wenn der neuen Regierung Letzteres reicht, kann man mit fünfzehn Eurofightern die Luftraumüberwachung so zwanzig Jahre weiterbetreiben. Ansonsten braucht es aber ein System von Eurofightern und Advanced Jet-Trainern."

Von einem völlig neuen Abfangjägertyp riet übrigens auch der Expertenminister ab, denn: Das würde zwar ungefähr gleich viel kosten, "da man da aber auch eine völlig neue Infrastruktur für die Flugzeuge benötigt, macht es aus ökonomischer Sicht wenig Sinn, das Risiko eines Umstiegs auf eine neue Flotte einzugehen". (Nina Weißensteiner, 7.7.2020)