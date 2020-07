Nachdem es beim deutschen Großschlachter Tönnies zu zahlreichen Infektionen mit Covid-19 kam, sind nun auch in oberösterreichischen Fleischbetrieben einige Infektionsfälle bekannt geworden. Auch wenn das Ausmaß um einiges geringer als bei Tönnies ist, rücken auch hierzulande Arbeitsbedingungen und der Umgang mit Tieren in Schlachthöfen und Fleischproduktionsfirmen in den Fokus.

Tiere werden im Akkord geschlachtet, auf Förderbändern werden sie zerlegt, in Stücke geschnitten und verpackt. Um das Fleisch möglichst günstig im Supermarkt verkaufen zu können, müssen die Löhne der Arbeiter niedrig und die Fleischqualität zweitrangig sein. Es geht bei der Massenproduktion darum, dass keiner auf sein Sonntagsschnitzel verzichten oder für sein Kotelett am Grill mehr bezahlen will. Tierleid und Arbeitsbedingungen sind daher vielfach egal. Auch für Poster "Miss Segaro" passt die Fleischproduktion vorn und hinten nicht:

Es gibt Alternativen, aber die kosten mehr, schreibt User "Guillaume le Maréchal":

Das eigene Konsumverhalten hat Poster "Napoleon" überdacht und geändert:

Wo kaufen Sie Ihr Fleisch? Und worauf achten Sie beim Fleischkauf: Preis oder Qualität? Achten Sie beim Kauf darauf, wie Tiere geschlachtet und verarbeitet werden und wie fair das Fleisch produziert wurde? Haben die jüngsten Berichte über die Covid-19-Infektionen in Fleischbetrieben ein Umdenken bei Ihnen bewirkt? (wohl, 7.7.2020)