Die Serie Die Simpsons beschert uns immer wieder denkwürdige Momente, reichend von absurder Situationskomik bis hin zu schlauer und humoriger Gesellschaftskritik. So auch Episode 21 in Staffel 7, als Schuldirektor Seymour Skinner seinen Oberschulrat Gary Chalmers zum Essen einlädt.

Der Versuch, einen Braten zuzubereiten endet in einer feurigen Katastrophe, aus der sich Skinner mit der Ausrede zu retten versucht, dass er ein kaum bekanntes Rezept für "gedämpften Schinken" zubereite.

Die "Steamed Hams"-Szene aus den Simpsons (Episode 21, Staffel 7). Steamed Hams

Diese Kurzgeschichte aus Springfield ist auch immer wieder Basis für allerlei Memes, auch in Kombination mit anderen popkulturellen Werken. Eine besonders aufwändig gestaltete Version hat kürzlich ein Nutzer auf Reddit vorgestellt. Er hat "Steamed Hams" mit dem für seine stilistisch originelle Inszenierung bekannten Video zu Take On Me der Band A-ha kombiniert.

Die Meme-Version mit "Take on me"-Crossover. bad puns

500 handgezeichnete Einzelbilder

In dieser Fassung schlüpft der vom Pech verfolgte Direktor in die Rolle der Darstellerin Bunty Bailey, die im Original eine von ihr selbst gezeichnete Figur anhimmelt, was am Ende die Grenzen zwischen realer Welt und ihrem gezeichneten Universum zerfließen lässt.

Der für dieses Video betrieben Aufwand war beträchtlich. Zwei Personen steuerten insgesamt etwa 500 handgezeichnete Einzelbilder bei, die zu Animationen verknüpft und mit der A-ha-Vorlage sowie Ausschnitten aus der Simpsons-Folge kombiniert werden mussten. Die Arbeit daran soll einen Monat gedauert haben.

Das Originalvideo für "Take on me". RHINO

Sehr viele positive Rückmeldungen gab es nicht nur von anderen Reddit-Nutzern. Auch auf Youtube hat der Clip fast ausschließlich positive Bewertungen und binnen einer Woche immerhin über 100.000 Aufrufe gesammelt. (red, 07.07.2020)